Ucraina a Berlino i colloqui con Usa ed europei Zelensky | Pronto a rinunciare a richiesta di adesione alla Nato

A Berlino si svolgono incontri tra Ucraina, Stati Uniti e paesi europei, con l’obiettivo di approfondire le strategie di supporto e dialogo sulla crisi. Zelensky ha dichiarato la disponibilità a rinunciare alla richiesta di adesione alla NATO, in un tentativo di favorire una soluzione diplomatica al conflitto.

