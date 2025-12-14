Uccise il suocero sfregiò la moglie | Marco Manfrinati ha un’infermità mentale grave La perizia dello psichiatra traccia il profilo del marito killer di Casbeno

Un approfondimento sulla perizia psichiatrica di Marco Manfrinati, accusato di aver ucciso il suocero e sfregiato la moglie. La relazione evidenzia una grave infermità mentale, facendo emergere un profilo complesso e disturbato dell’indagato, descritto come un “Dottor Jekyll e Mister Hyde”.

Varese, 14 dicembre 2025 – “Come Dottor Jekyll e Mister Hyde”. È l’immagine letteraria utilizzata dal professor Felice Carabellese per descrivere la frattura mentale che avrebbe colpito Marco Manfrinati nei mesi che precedettero i fatti di sangue. L’ex avvocato quarantenne è accusato di omicidio pluriaggravato del suocero, Fabio Limido, e del tentato omicidio premeditato della moglie Lavinia Limido e di atti persecutori. Colloqui ed esami . Il consulente della difesa – docente di psicopatologia forense all’Università di Bari, con oltre 1.500 perizie psichiatriche alle spalle, tra cui 200 casi di omicidio – è stato ascoltato in Corte d’Assise nel processo presieduto dal giudice Andrea Crema, con giudice a latere Stefania Brusa e i sei giudici popolari. Ilgiorno.it

