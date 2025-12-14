Ubriaco alla guida si scontra con una moto e fugge lasciando due feriti

Durante il fine settimana a Roma, gli agenti della Polizia Locale hanno intensificato i controlli sulla strada, sanzionando oltre 2.400 infrazioni e denunciando circa dieci persone per guida in stato di ebbrezza. Un episodio significativo ha visto un conducente ubriaco scontrarsi con una moto e successivamente fuggire, lasciando due feriti sul luogo dell’incidente.

