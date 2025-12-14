Tutti i segreti di Erik Satie

Il 11 dicembre, presso la Villa Medici di Roma, si è svolta una giornata dedicata a Erik Satie, figura rivoluzionaria della musica e dell'arte. L'evento, organizzato dall'Accademia di Francia in collaborazione con il 62º Festival Nuova Consonanza, ha offerto un approfondimento sui segreti e l'eredità di uno dei compositori più innovativi del Novecento.

Una giornata ad alta densità quella offerta dalla prestigiosa Accademia di Francia di Villa Medici a Roma, giovedì 11 dicembre: dedicata ad Erik Satie, pioniere in immagini e parole, in collaborazione con il 62esimo Festival Nuova Consonanza. In occasione del centenario della morte di uno fra i più complessi compositori del Novecento si sono alternante intorno all'esecuzione della famosa sfida delle Vessazioni, proiezioni di video e presentazioni di libri, tra i quali svetta il lavoro postumo di una studiosa fuori del comune, Ornella Volta. Raccoglitrice di un «archivio unico», il suo volume Erik Satie en notes et mots (La presse du reel, pp. Ilgiornale.it Erik Satie, centenario della morte celebrato da Villa Medici - In occasione del centenario della morte di Erik Satie (1866–1925), l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, in collaborazione con il Festival Nuova ... villegiardini.it

Erik Satie, l'omaggio di Accademia di Francia e Nuova Consonanza - Villa Medici, in collaborazione con il Festival Nuova Consonanza, dedica l' intera giornata dell' 11 dicembr ... ansa.it

Tecnica, attrezzature e profonda conoscenza delle piste: tutti i segreti dello slittino #LugeLove #Luge #LugeMiCo26 #MilanoCortina2026 #Olympics #FILuge - facebook.com facebook

© Ilgiornale.it - Tutti i segreti di Erik Satie

Secrets inside the music. Fight among melodies. Erik Satie like work

Video Secrets inside the music. Fight among melodies. Erik Satie like work Video Secrets inside the music. Fight among melodies. Erik Satie like work