tutte le notizie del 13 dicembre

Ecco le principali notizie di oggi, sabato 13 dicembre, aggiornate in tempo reale su Calciomercato.it. Rimani sempre informato sulle ultime novità del calcio, trasferimenti, rumors e approfondimenti riguardanti il mondo del pallone.

Aggiornamenti in tempo reale qui su Calciomercato.it Tutte le news di oggi, sabato 13 dicembre, qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale. DIRETTA dalla Juve all’Inter passando per il Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! 18:10 13 Dicembre Buffon e Abodi sulla cessione Juve. Cessione Juve, l’annuncio di Abodi e Buffon. Poi tuonano entrambi sul caso Folorunsho! 18:06 13 Dicembre Elkann stoppa Tether: "Juve non in vendita". Exor e John Elkann respingono l’offerta di Tether, pronto a raddoppiarla: “La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita”. Calciomercato.it

tutte notizie 13 dicembre13 dicembre Santa Lucia: storia e simbolo, perché è il giorno in cui ci scambiamo i regali - Nelle numerose varianti, il sacro (memoria della martire, richiesta di protezione, simbolo della luce di Cristo) e il profano (mercati, dolci, regali, folklore cittadino) non sembrano in contraddizion ... italiaoggi.it

13 DICEMBRE 2025 - SERIE C, PICERNO - SALERNITANA 1 - 2, PARLANO GLI ALLENATORI

Video 13 DICEMBRE 2025 - SERIE C, PICERNO - SALERNITANA 1 - 2, PARLANO GLI ALLENATORI