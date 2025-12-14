Turisti a spasso nel centro storico di Salerno | in crescita i numeri in città

Il centro storico di Salerno sta vivendo un aumento di visitatori, attirando un crescente numero di turisti. Le immagini di Antonio Capuano testimoniano questa ripresa, evidenziando l'interesse crescente verso le bellezze della città e il suo patrimonio culturale.

Come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, numerosi i turisti che, in questi giorni, stanno visitando il centro storico. Le Luci d'Artista di sera e le bellezze culturali di giorno, dunque, stanno entusiasmando numerose persone, notate da residenti e passanti mentre percorrono i suggestivi. Salernotoday.it

