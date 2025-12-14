Turismo bar e barche | Venezia ha un problema con la raccolta differenziata

Venezia si distingue per il suo patrimonio storico e culturale, ma affronta sfide nella gestione dei rifiuti. Ogni giorno, il centro storico si impegna in un complesso sistema di raccolta differenziata, curato da Veritas, per mantenere la città pulita e preservare il suo patrimonio ambientale e turistico.

Ogni mattina a Venezia, centro storico, viene messo in atto - grazie a Veritas, la società partecipata comunale preposta - un complesso e raffinato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. In oltre 50 diversi luoghi della città d'acqua, dalle 6.30 alle 8, vengono disposti punti di raccolta. Veneziatoday.it

Vogalonga a Venezia, 2mila barche in laguna tra turismo e tradizione - Le trenta remiere distribuite tra laguna e terraferma, veneziani di nascita e acquisiti, appassionati di voga veneta e di qualsiasi tipo di imbarcazione a remi, turisti e manifestanti contro il moto ... rainews.it

Incidente Venezia, scontro tra un vaporetto e una barca da turismo: sei passeggeri feriti. Inchiesta sulle cause - Collisione tra un vaporetto e una barca da turismo, nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 dicembre. corrieredelveneto.corriere.it

