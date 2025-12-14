Tuffo in mare a dicembre | il video di Travel Drone a Mercatello beach
Scopri il video di Travel Drone che cattura un insolito tuffo in mare a dicembre a Mercatello beach. Un gruppo di anziani dal cuore giovane sfida le temperature invernali, dimostrando che il mare può regalare emozioni anche fuori stagione. Un'esperienza che unisce coraggio, allegria e amore per il mare, anche nei mesi più freddi.
Chi ha detto che il mare d'inverno è bello solo da ammirare? Un gruppo di anziani dal cuore giovane, infatti, stamattina, incurante delle temperature rigide e approfittando del sole, si è concesso un tuffo a Mercatello. Intonando "Te voglio bene assaje", gli arzilli bagnanti hanno condiviso sui. Salernotoday.it
La protagonista della serie televisiva statunitense si trova in Sardegna con alcune amiche - Pranzo in un agriturismo di Sorradile, tuffo da S’Archittu, nelle acque cristalline della costa di Cuglieri, nell’Oristanese. lanuovasardegna.it
Il tuffo di Capodanno arriva prima: appuntamento al 26 dicembre - La manifestazione di Torre del Lago, giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà venerdì 26 dicembre, giorno di ... luccaindiretta.it
Un tuffo nei sapori del mare! La calamarata al sugo di gambero è un abbraccio di gusto dove la pasta accoglie un sugo cremoso e intenso che profuma di mare in cui ogni boccone è un’esplosione di sapore che conquista dal primo assaggio. Prenota subito u - facebook.com facebook