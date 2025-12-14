tuffi elisa pizzini e stefano belotti vittoriosi nel trofeo di natale a trieste

La stagione 2025-2026 dei tuffi prende il via con il Trofeo di Natale a Trieste, disputato nel Centro Federale “Bruno Bianchi”. Alla competizione hanno partecipato 105 atleti provenienti da 22 società, suddivisi in tre categorie: junior, ragazzi e senior. Tra i vincitori spiccano Elisa Pizzini e Stefano Belotti, che si sono aggiudicati le rispettive categorie.

La stagione 2025-2026 dei tuffi si apre col tradizionale Trofeo di Natale a Trieste. Nel Centro Federale “ Bruno Bianchi “, in rappresentanza di 22 società, 105 atleti (53 femmine e 52 maschi) erano presenti e divisi in tre categorie: junior, ragazzi e senior. A livello assoluto, dopo quanto accaduto nel day-1 con le vittorie di Simone Conte e Irene Pesce dalla piattaforma e di Rebecca Jade Curti e Stefano Belotti dai tre metri (donne) e dal metro (uomini), ci sono stati altri risultati interessanti. Belotti, in particolare, si è confermato anche nella gara dai tre metri. Reduce dal successo nello scontro con un atleta esperto come Lorenzo Marsaglia, il classe 2004 ha risposto nuovamente presente, imponendosi con lo score di 361. Oasport.it

