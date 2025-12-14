TS – Ardoino non ci sta e rilancia Juve sempre nel mirino | le prossime mosse

Ardoino si mostra deciso a reagire alle continue critiche rivolte alla Juventus, mantenendo alta la tensione nel dibattito. Tra le prossime mosse previste per il 2025, si prospettano scambi e strategie che potrebbero cambiare gli equilibri. La situazione rimane complessa, con interessi contrapposti e una fase di incertezza che tiene banco nel mondo del calcio.

2025-12-14 12:59:00 Flash news da TS: Verrebbe da dire: fino alla fine, un po’ come da motto. Ma la fine sembra già arrivata, perché in un’acquisizione c’è certamente un compratore, però pure chi dev’essere disposto a vendere. Se manca una delle parti in causa, più pragmaticamente, l’affare non avviene. E tanti saluti a chi ci ha provato. Ecco, Tether, di salutare, non ne ha intenzione. Né si accontenta della prima risposta: dagli Usa ribadiscono pertanto come l’intenzione sia quella di provare ugualmente un rilancio, così da tentare Exor. I risultati, per quanto prevedibili e in larga parte già annunciati da John Elkann e accertati dal comunicato dell’azionista di maggioranza, sono ugualmente da comprovare. Justcalcio.com

La società guidata da Paolo Ardoino punta alla maggioranza di Exor per rilanciare la Vecchia Signora