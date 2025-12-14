Trumpiani o Putiniani? Ecco la discordia in Afd

L'AfD, movimento di estrema destra in Germania, si trova divisa tra due fazioni opposte: una che guarda agli Stati Uniti e Donald Trump, e un’altra che si orienta verso la Russia di Vladimir Putin. Questa frattura geografica e ideologica evidenzia le diverse influenze e le tensioni interne che attraversano il partito, riflettendo un panorama politico frammentato e complesso.

Il confine della discordia. L'estrema destra tedesca si scopre divisa lungo una linea di faglia est-ovest: una parte guarda al di là dell'Atlantico, verso gli Stati Uniti di Donald Trump, l'altra parte ha il collo torto verso gli Urali e la Mosca di Vladimir Putin. La tensione che oggi percorre Alternative für Deutschland riflette una contraddizione ideologica profonda: da una parte l'attrazione verso l'universo trumpiano, con il suo populismo nazionalista e la sua retorica anti-establishment incarnata dal sodalizio con figure come il vicepresidente J.D. Vance e, fino a tempi recenti, dal sostegno mediatico di Elon Musk; dall'altra la perdurante fascinazione per il modello putiniano, quella Russia autoritaria e tradizionalista che da anni rappresenta per molti esponenti del partito un riferimento culturale e politico alternativo all'Occidente liberale. Ilgiornale.it Trumpiani o Putiniani? Ecco la discordia in Afd - ovest: una parte guarda al di là dell'Atlantico, verso gli Stati Uniti di Donald Trump, l'altra parte ha il collo torto verso gl ... ilgiornale.it

