Trump sposa la linea Meloni sull’articolo 5
Donald Trump si allinea alla posizione di Giorgia Meloni sull’articolo 5 dell’alleanza Atlantica, suggerendo che la Casa Bianca potrebbe offrire a Zelensky garanzie di sicurezza simili a quelle della Nato. La proposta, già avanzata dal premier italiano, si propone come alternativa all'invio di forze militari, puntando a consolidare il supporto internazionale senza coinvolgimento diretto.
La Casa Bianca sarebbe pronta a fornire a Zelensky garanzie di sicurezza sul modello della Nato. Soluzione proposta a più riprese dal premier, contrario all’invio di militari. Intanto Erdogan, preoccupato per gli attacchi nel Mar Nero, rientra nel risiko ucraino. C’è il fumo e c’è la sostanza. Il fumo, o addirittura l’aria fritta, sono le truppe che Emmanuel Macron sostiene di voler mandare in Ucraina, per presidiarla. La sostanza è la proposta italiana: garanzie di sicurezza sul modello dell’articolo 5 del Trattato Nato. Laverita.info
