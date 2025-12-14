trump libera gli eroi anti lukashenko

Un nuovo movimento si sta affermando nell'Europa orientale, sfidando le tensioni di lunga data nella regione. Tra Minsk e Washington si delineano segnali di cambiamento, con possibili implicazioni che vanno oltre i confini bielorussi. In un contesto di crisi e opposte posizioni, questa dinamica segna un punto di svolta nella politica regionale.

C'è un movimento nuovo, quasi controcorrente, nel gelo che da anni avvolge l'Europa orientale. Un segnale che arriva da Minsk e da Washington, e che potrebbe avere riverberi ben oltre i confini della Bielorussia. Gli Stati Uniti hanno avviato la revoca delle sanzioni sul potassio bielorusso, settore strategico dell'economia del Paese, mentre il presidente Lukashenko, su esplicita richiesta americana, ha risposto con un gesto di forte impatto politico e simbolico: la grazia a 123 detenuti (uno americano), molti dei quali prigionieri politici, cui si aggiungono altre 33 persone già liberate nelle scorse settimane. Ilgiornale.it

