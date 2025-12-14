Trovato un cadavere carbonizzato in un' auto in fiamme

Domenica pomeriggio nel Milanese si è verificata una tragedia: un'auto in fiamme è stata scoperta a Masate, con un cadavere completamente carbonizzato all'interno. L'incidente ha suscitato grande sconforto e investigazioni sono in corso per chiarire le cause di questo drammatico evento.

Tragedia nel Milanese domenica pomeriggio. Un cadavere completamente carbonizzato è stato ritrovato in un'auto a Masate (zona Martesana) che aveva preso fuoco.Auto in fiammeL'allarme è stato lanciato intorno alle 3 di pomeriggio da alcuni passanti, che avevano notato una colonna di fumo. Sul. Milanotoday.it Cadavere carbonizzato dentro un'auto in fiamme: il fumo e l'allarme lanciato dai passanti, chi è la vittima - Un cadavere completamente carbonizzato è stato trovato all'interno di un'auto in fiamme a Masate, nel Milanese. leggo.it

Corpo Carbonizzato Trovato a Masate: Inchiesta in Corso e Ultime Notizie - A Masate, è stato scoperto un corpo completamente carbonizzato all'interno di un'auto in fiamme, evento che ha dato avvio a indagini approfondite da parte delle autorità competenti. notizie.it

