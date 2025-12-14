Trova la bolletta vincente dopo 16 anni mentre lava i vestiti vecchi | si presenta a riscuotere

Dopo quasi 16 anni, un uomo scopre di aver vinto una bolletta premio, che aveva dimenticato di aver giocato. La scoperta avviene mentre stava lavando i vestiti vecchi, portando a una sorprendente conclusione di una lunga attesa. Un caso che dimostra come a volte la fortuna possa tornare a sorpresa dopo anni di attesa.

Sono passati quasi 6000 giorni da quando la scommessa era stata piazzata, il giocatore ha ritrovato la bolletta solo adesso mentre lavava i suoi vestiti vecchi. Lo stupore dell'agenzia quando si è presentato per riscuotere la vincita. Fanpage.it

Sta per arrivare la nuova bolletta Acer Abbiamo rinnovato completamente la bolletta per renderla più intuitiva, semplice e chiara. Trovare le informazioni di cui hai bisogno sarà ancora più facile. Una piccola novità che farà una grande differenza nella tua qu - facebook.com facebook