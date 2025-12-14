Troglodita Tribe | Nei libri per bambini gli animali sono solo strumenti È arrivata l’ora di liberarli

L’articolo esplora la crescente distanza tra bambini e il mondo animale, spesso rappresentato solo come uno strumento nei libri per bambini. Troglodita Tribe sottolinea l’importanza di recuperare un rapporto autentico e rispettoso con gli animali, soprattutto nelle città, dove questa connessione si sta progressivamente perdendo.

Oggi, soprattutto nelle città, si incontrano bambini e bambine che hanno già perso una preziosa connessione. Provano ribrezzo per i vermi, urlano spaventati da un moscone o da una vespa, sono terrorizzati da un topo; a volte, non accettano neppure che un cane si avvicini ad annusarli. Hanno perso il contatto e la confidenza con gli animali, ovvero hanno perso una parte fondamentale di loro stessi. I libri possono divenire un prezioso strumento per ritrovarla. È a partire da questa consapevolezza che nasce l’excursus nel mondo della letteratura per l’infanzia, da Esopo ai giorni nostri, firmato da Fabio e Lella di Troglodita Tribe. Quotidiano.net

