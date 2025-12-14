Da oggi, 14 dicembre, Trieste e Vienna sono più connesse grazie all'inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario giornaliero Railljet Obb. Il servizio attraversa Villach, Klagenfurt e Graz, riducendo i tempi di viaggio e facilitando i collegamenti tra le due città in poco più di sei ore.

© Triesteprima.it - Trieste e Vienna più vicine: inaugurata la tratta ferroviaria

Da oggi 14 dicembre Trieste e Vienna saranno più vicine. Come riporta AdnKronos, nasce il nuovo collegamento giornaliero Railljet Obb che attraversa Villach, Klagenfurt e Graz, unendo due mondi in poco più di sei ore. Unendo il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, importante polo economico e. Triesteprima.it

Vienna sempre più vicina: dal 15 dicembre arriva il treno diretto da Trieste e Udine (con poco più di 20 euro) - Con l’arrivo di dicembre e l’atmosfera natalizia che comincia a diffondersi tra città e borghi, cresce anche la voglia di viaggiare, di scoprire nuovi mercatini e di immergersi nel calore delle ... ilgazzettino.it

Un viaggio da favola: il nuovo treno Trieste-Vienna per i mercatini di Natale 2025 - Non sarà il Polar Express e non troverete un baffuto Tom Hanks come capotreno, ma l’Austria sta per ... siviaggia.it

Da Trieste a Vienna si impiegheranno 6 ore e 38 minuti. Da Udine 5 ore e 23 minuti. Il tempo di viaggio si ridurrà ulteriormente quando nel 2030 sarà completato il tunnel di base del Semmering - facebook.com facebook

Treno Trieste- Vienna, un'opportunità mancata? Il 'nodo' degli orari triesteallnews.it/2025/12/treno-… x.com