Trezeta nuovi orizzonti Artigianalità e resilienza | Penalizzati dalla chiusura di strade e gallerie

Trezeta, situata nel cuore della zona artigianale di Abbadia San Salvatore, è un esempio di resilienza e artigianalità toscana. Nonostante le difficoltà causate dalla chiusura di strade e gallerie, l'azienda mantiene viva una tradizione di qualità che rappresenta un patrimonio locale e un nuovo orizzonte per il territorio.

Nel cuore della zona artigianale di Abbadia San Salvatore, lungo la Cassia, Trezeta continua a portare avanti una tradizione di qualità che affonda le radici nel miglior artigianato toscano. A raccontarlo è Andrea Zoppi, direttore dell’azienda, impegnata nella produzione di porte da interno, porte blindate e complementi in legno realizzati con materie prime italiane certificate. Un lavoro che unisce design, sicurezza e un forte senso di continuità con il territorio. "Il nostro obiettivo – spiega Zoppi – è offrire prodotti che uniscano i toni caldi dell’artigianalità alla garanzia della qualità Made in Italy. Lanazione.it © Lanazione.it - Trezeta, nuovi orizzonti. Artigianalità e resilienza: "Penalizzati dalla chiusura di strade e gallerie"