Trent’anni fa il bazooka giuridico che rivoluzionò il calciomercato | da Bosman in poi regnano caos e affarismo

Alla Scala di Milano, quel giovedì 7 dicembre del difficile 1995, andò in scena il Die Zauberflöte, il Flauto magico di Mozart allestita da Roberto De Simone, sul podio Riccardo Muti, nel palco reale Oscar Luigi Scalfaro, presidente della Repubblica, eletto faticosamente dopo ventisei scrutini il 28 maggio 1992. La capitale lombarda è ancora frastornata dallo tsunami di Mani Pulite, l'anno prima era caduto il governo Berlusconi tradito dall'alleato leghista Umberto Bossi, premier è Lamberto Dini, al governo c'è già un Salvini, ma è un Salvini di ben altra pasta rispetto all'attuale vicepremier, è il grande fisico Giorgio Salvini, un'autorità mondiale nel campo delle particelle, vanta un impressionante curriculum scientifico, ed è ministro (assai competente) dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica.

Trent'anni fa la morte dell'ufficiale mentre indagava sulle 'navi dei veleni'. Falcomatà: 'Una ferita che ancora continua a sanguinare'

Trent'anni fa moriva Bonvi, uno dei fumettisti italiani più influenti del Novecento, famoso soprattutto per i suoi ridicoli soldati nazisti