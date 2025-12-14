Tredicesime nel Veronese in arrivo 780 milioni di euro Confcommercio | Impulso concreto ai consumi locali

Per il Natale 2025, la provincia di Verona si prepara a ricevere circa 780 milioni di euro dalla tredicesima, secondo le stime di Confcommercio. Un importo che rappresenta un impulso significativo ai consumi locali e un segnale positivo per l’economia del territorio in vista delle festività natalizie.

Per il Natale 2025, la tredicesima in provincia di Verona raggiungerà, secondo le stime di Confcommercio, i 780 milioni di euro. La media per percettore (dipendenti pubblici e privati e pensionati) si attesta attorno ai 1.300 euro, mentre il valore pro-capite, considerando la popolazione. Veronasera.it

