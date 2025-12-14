Tredicesima | quando arriva come si calcola e a quanto ammonta nel 2025

La tredicesima è un'importante voce di reddito che accompagna il mese di dicembre, portando con sé opportunità e spese extra. In questo articolo, analizzeremo quando arriva, come si calcola e quale sarà l'importo nel 2025, offrendo informazioni utili per gestire al meglio questa gratifica natalizia.

Non solo feste di Natale e capodanno, dicembre è anche tempo di tredicesima. Che si traduce in acquisti, regali, pranzi e cene, e spesso qualche giorno di vacanza. La tredicesima, pur non essendoci una data precisa per il pagamento, di solito viene versata nella seconda settimana di dicembre o comunque prima di Natale. Proprio per i motivi legati alle festività natalizie, dall’acquisto di regali alla prenotazione di una vacanza. Per i pensionati invece la data di pagamento è fissa, ed avviene in contemporanea al cedolino mensile quindi all’inizio del mese. Come si calcola?. Ma a quanto ammonta la tredicesima? Questo stipendio aggiuntivo si matura nel corso dell’anno; ogni mese si accantona un dodicesimo dello stipendio lordo annuale. Lapresse.it Arriva la tredicesima: quando viene pagata, a quanto ammonta e quali sono gli altri bonus di dicembre - guida sulla tredicesima: quando arriva a lavoratori e pensionati, come calcolare l'importo e quali sono gli altri bonus di dicembre. lanotiziagiornale.it

