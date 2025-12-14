tre elementi che legano tutti i film di knives out

I film di Knives Out condividono più di un semplice cast ricorrente. Oltre a Daniel Craig, ci sono altri attori che compaiono in tutte le pellicole, contribuendo a creare un filo conduttore tra le diverse storie. In particolare, Noah Segan è uno degli elementi che lega i film di questa serie, aggiungendo continuità e riconoscibilità all'universo narrativo.

I tre film di Knives Out hanno altre cose in comune oltre a Daniel Craig. Anzi, altre persone. Sì, perché sono almeno 3 gli attori che tornano capitolo dopo capitolo: Noah Segan. In qualità di sceneggiatore, regista e produttore, Rian Johnson ha praticamente mano libera quando si tratta di creare la serie crime. Il regista ama usare questa libertà creativa per inserire i suoi amici come easter egg nei film di Knives Out. Il primo è Noah Segan, amico e collega di lunga data, da sempre qui interprete di un personaggio secondario ogni volta diverso. Nel primo capitolo era un poliziotto imbranato che leggeva romanzi gialli e amava il musical Hamilton. Gqitalia.it

