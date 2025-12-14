Tre americani uccisi in Siria dall’ISIS Trump | Ci vendicheremo

Tre cittadini statunitensi, tra cui due soldati e un interprete civile, sono stati uccisi in Siria durante un’imboscata attribuita allo Stato Islamico. L’incidente è stato confermato dal Comando Centrale degli Stati Uniti, che ha espresso il suo impegno a reagire agli attacchi terroristici. La notizia solleva ancora una volta la complessità e i rischi della presenza militare americana nella regione.

D ue soldati americani e un interprete civile statunitense sono stati uccisi in Siria in un’imboscata tesa da un uomo armato dello Stato Islamico (IS), ha affermato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). Le autorità hanno dichiarato che altri tre militari sono rimasti feriti nell’attacco, durante il quale l’uomo armato è stato “aggredito e ucciso”. L’agenzia di stampa statale siriana ha riferito che anche due militari siriani sono rimasti feriti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto sui social media che si è trattato di “un attacco dell’ISIS” contro gli Stati Uniti e la Siria e ha affermato che ci sarebbe stata “una rappresaglia molto seria”. Metropolitanmagazine.it

