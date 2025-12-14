Travaglio su Nove | Macron e i leader europei convinti di poter battere la Russia? Mi cadono le braccia Persino Zelensky ha capito che la situazione è devastante

Nell'intervento su Nove, Travaglio critica aspramente le convinzioni dei leader europei, tra cui Macron, sulla possibilità di sconfiggere la Russia. Con toni severi, sottolinea la tragica realtà di tre anni e mezzo di conflitto, segnato da centinaia di migliaia di morti, e mette in discussione l'illusione di una vittoria facile.

«Sono passati tre anni e mezzo e più inutilmente. Sono passati centinaia di migliaia di morti inutilmente. Abbiamo ancora questo che dice che adesso la Russia va in default e che quindi devono morire ancora qualche centinaio di migliaia di ucraini perché poi facciamo fuori Putin? Siamo in mano a dei dementi. Tra l’altro uno che non si sa nemmeno se arriva a fine anno politicamente parlando, parla, ma purtroppo è questo il problema».Così Marco Travaglio, ad Accordi&Disaccordi, in onda ogni sabato sul Nove, ha commentato le parole del presidente francese Emmanuel Macron, durante la presentazione del piano di pace di Zelensky all’Eliseo, lunedì 8 dicembre. Ilfattoquotidiano.it

