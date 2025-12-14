Travaglio e chi in Europa ancora crede all’esistenza delle colombe del Cremlino

Marco Travaglio analizza le tensioni tra Russia e Occidente, confrontando le dichiarazioni di Vladimir Putin con quelle di leader e militari europei. L'articolo esplora le parole che alimentano le paure di un possibile conflitto e mette in discussione le narrative che ancora credono nella possibilità di una pace duratura.

Marco Travaglio ha detto una cosa giusta. Nell’editoriale di ieri il direttore del Fatto Quotidiano ha messo a confronto una frase di Vladimir Putin con alcune dichiarazioni di leader e generali occidentali: «Secondo i vertici Nato, “dobbiamo essere pronti alla guerra e a un livello di sofferenza come i nostri nonni e bisnonni: adottare una mentalità di guerra, perché il momento di agire è ora” (Rutte), anche con un “attacco preventivo alla Russia” (amm. Cavo Dragone). Per la Francia, “bisogna tornare ad accettare di perdere i propri ragazzi, di farsi male” (gen. Mandon). Per la Ue, “l’Europa deve prepararsi alla guerra con la Russia” (Von der Leyen e Kallas). Liberoquotidiano.it

Travaglio a La7: “Macron? Un piccolo traffichino che si crede Napoleone e che è rimasto completamente impigliato nelle sue stesse reti” - Poi si può farlo coi carri armati o in maniera più suadente, ma sono tattiche che durano pochissimo. ilfattoquotidiano.it

Europa, Marco Travaglio: "Commissione ambigua, ora troviamo le tre sorelle d'Europa, Meloni, Schlein e von der Leyen in mezzo" - Marco Travaglio (Direttore de Il Fatto Quotidiano): "Il fatto che il PD appoggi lo stesso governo insieme all'odiata Meloni creerà un certo disorientamento. la7.it

Il dado è tratto e sulla questione russa l’Europa sta veramente attraversando il suo Rubicone. Il riferimento storico non spiega, però, del tutto il travaglio dell’Unione alle prese con la crisi più difficile della sua storia, - facebook.com facebook

#ottoemezzo Bersani a Travaglio: "L'Europa ha dei problemi, vogliamo gioirne?", la replica: "Faccio il giornalista, descrivo le cose...". x.com