Mediatori di Donald Trump, tra cui Jared Kushner e Steve Witkoff, sono arrivati a Berlino per avviare negoziati di pace tra Russia e Ucraina, coinvolgendo anche l'Unione Europea. Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky si esprime pubblicamente sulla situazione e le prospettive del conflitto.

I mediatori di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono appena giunti a Berlino per prendere parte nei prossimi giorni a negoziati di pace con Ucraina e Unione Europea. Secondo Matteo Salvini qualcuno sta “scherzando col fuoco”. La guerra in Ucraina, ormai giunta al 1.390° giorno, vede alcuni leader intenti a suggerire la possibilità di una pace imminente. Volodymyr Zelensky, l’attuale presidente ucraino, ha affermato che esiste una “significativa possibilità” che la guerra sia giunta al termine. Ha, in aggiunta, confermato alcuni incontri con partner americani ed europei. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a seguito di un incontro con Vladimir Putin, si mostrato ottimista. Metropolitanmagazine.it

Trattati di pace tra Russia e Ucraina, i mediatori di Trump arrivano a Berlino: intanto parla Zelensky - I mediatori di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono appena giunti a Berlino per prendere parte nei prossimi giorni a negoziati di pace con Ucraina e Unione Europea. msn.com

Ucraina, Orsini sul Nove: “Negoziati di pace? Russia e Usa da un lato, Europa dall’altro. Putin non vuole commettere lo stesso errore di Gorbacëv” - Secondo Orsini, il nodo dei negoziati resta nelle cessioni territoriali e nell'ingresso dell'Ucraina nella NATO ... ilfattoquotidiano.it