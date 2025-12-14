Trasvolata atlantica Si celebra l’anniversario Annullo postale speciale

ORBETELLO Il circolo filatelico Crociere Atlantiche "Andreuccetti" celebra il 95esimo anniversario della prima trasvolata transoceanica Italia-Brasile con un annullo postale speciale. L’evento, in collaborazione con la Pro Loco Lagunare e patrocinato dal Comune di Orbetello, si terrà dal mercoledì a domenica nella sala espositiva dell’oratorio di Sant’Antonio in via Dante. Le Trasvolate sono una pagina importante nella storia di Orbetello, un periodo che ha segnato uno sviluppo profondo dell’allora regia aeronautica e della stessa Orbetello: "Da parte nostra – sottolinea Bernardino Bergamaschi, in rappresentanza del circolo – continuiamo a ricordare le imprese dei nostri aviatori che hanno contribuito a rendere celebre la nostra cittadina nel mondo, rendendo omaggio sia a chi è riuscito a tornare e particolarmente a chi nell’atto di compiere quella storica impresa ha sacrificato la sua vita". Lanazione.it

