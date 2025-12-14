Trasporti giallo sui conti Il Comune contro Seta | Informazioni lacunose

Il Comune solleva dubbi sulla trasparenza dei conti di Seta, criticando le informazioni fornite dalla società come lacunose e reticenti. L’amministrazione evidenzia l’impossibilità di effettuare un’analisi accurata dei costi e di stabilire obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, sollevando un giallo sulla gestione finanziaria del servizio di trasporto.

’Le informazioni fornite dalla società attraverso l’amministratore delegato sono state reticenti, lacunose e comunque insufficienti: in assenza dei dati necessari ad effettuare una compiuta analisi di tali tipologie di costo, questo ente non ha potuto assegnare dettagliati obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento’. Non poteva essere più severa la pagella messa nera su bianco dall’amministrazione comunale contro i vertici di Seta, l’azienda di trasporto pubblico locale: per la prima volta nella storia della città, il Comune non potrà assegnare gli obiettivi ad una delle sue partecipate. Ilrestodelcarlino.it

Trieste Cafe. . Maurizio Marzi, presidente di Trieste Trasporti, in diretta dalla pista di pattinaggio per discutere di mobilità, città e futuro. Conduce Luca Marsi. - facebook.com facebook