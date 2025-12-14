Trasferta negata in Romagna per i tifosi spallini Ieri il blitz in prefettura e questura di Ravenna

I tifosi della Spal sono stati negati l'accesso in Romagna, con un intervento delle autorità avvenuto ieri mattina presso la prefettura e la questura di Ravenna. Un'azione che ha sollevato molte polemiche e dubbi sulla gestione delle libertà dei supporters, come evidenziato da un post del gruppo Facebook ’Curva Ovest Ferrara’.

Pochi dubbi sulla maternità del blitz di ieri mattina. "Ci siamo recati - si legge in un post sul gruppo facebook 'Curva Ovest Ferrara' - presso la prefettura e la questura di Ravenna in merito ai decreti liberticidi indirizzati nei confronti della nostra tifoseria". Al centro dell'azione, lo stop alla trasferta per i tifosi della Spal a Faenza. Il disappunto è stato in particolare affidato a due striscioni nei quali c'era scritto "buon 1312". Il che, oltre alla data di ieri, potrebbe ricondurre a tutt'altro significato se si convertono i numeri nelle corrispondenti lettere dell'alfabeto: "Acab", acronimo usato come forma dispregiativa contro le forze dell'ordine, in particolare la polizia.

