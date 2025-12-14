Trasferta negata a Faenza Blitz dei tifosi della Spal davanti a Prefettura e Questura

I tifosi della Spal hanno organizzato un blitz davanti alla Prefettura e alla Questura di Ravenna, esprimendo il proprio dissenso riguardo ai decreti restrittivi nei loro confronti. L'azione, avvenuta ieri mattina, ha coinvolto il gruppo Facebook ’Curva Ovest Ferrara’ e si inserisce nel contesto delle tensioni tra supporters e autorità locali.

Pochi dubbi sulla maternità del blitz di ieri mattina. "Ci siamo recati - si legge in un post pubblicato a stretto giro sul gruppo facebook ’Curva Ovest Ferrara’ - presso la Prefettura di Ravenna e la Questura di Ravenna in merito ai decreti liberticidi indirizzati nei confronti della nostra tifoseria". Al centro dell’azione, lo stop alla trasferta per i tifosi della Spal a Faenza dove oggi si gioca l’incontro tra le due squadre. Il disappunto è stato in particolare affidato a due striscioni nei quali c’era scritto "buon 1312". Il che, oltre alla data di ieri, potrebbe ricondurre a tutt’altro significato se si convertono i numeri nelle corrispondenti lettere dell’alfabeto: "Acab", acronimo usato come forma dispregiativa contro le forze dell’ordine, in particolare la polizia. Ilrestodelcarlino.it Trasferta negata a Faenza. Blitz dei tifosi della Spal davanti a Prefettura e Questura - In un dettagliato post i supporter hanno spiegato le ragioni della loro manifestazione di dissenso. ilrestodelcarlino.it

