Trasferta insidiosa Il Montefano a casa del K Sport Montecchio con la novità Cornero

Il Montefano affronta una trasferta difficile contro il K Sport Montecchio, con l'aggiunta di Cornero, nuovo attaccante che porta caratteristiche diverse al reparto offensivo. L'allenatore Lorenzo Bilò sottolinea l'importanza di questa novità, che potrebbe fare la differenza in una sfida complessa e decisiva per il proseguimento del campionato.

A Montecchio il Montefano avrà nell’attaccante Cornero un’arma in più. "Si tratta di un giocatore – spiega Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano – che ha caratteristiche diverse rispetto agli altri elementi della rosa". I viola non potranno contare sugli infortunati Bonacci e Ferretti, sono squalificati Nardacchione e Bambozzi ma in compenso torna a disposizione Rosolani. "Ci attende una gara difficile per il valore dell’avversario, che ha cambiato guida tecnica, può contare su giocatori capaci di saltare l’avversario, specialmente sugli esterni, e con una rosa ricca che consente rotazioni profonde. Sport.quotidiano.net

