Trasferirsi all’estero dopo la pensione la classifica dei migliori Paesi in cui andare

Sempre più pensionati decidono di trasferirsi all’estero per godersi una nuova fase della vita. La scelta del paese dipende da vari fattori come costo della vita, qualità dei servizi e clima. In questo articolo, presentiamo una classifica dei migliori Paesi in cui trasferirsi dopo la pensione, offrendo una panoramica sulle mete più popolari e apprezzate.

I casi di persone che scelgono di trasferirsi all’ estero una volta andati in pensione sono sempre più comuni. L’agenzia International Living ha stilato una classifica dei migliori Paesi da scegliere come destinazione per un’operazione di questo tipo. Tra i criteri selezionati assistenza sanitaria, costo della vita e clima. Alcuni Stati hanno realizzato strumenti appositi per accogliere questo particolare tipo di migrazioni. Altri invece sono semplicemente convenienti per quello che già offrono anche ai cittadini locali. Nella classifica, tra vari Paesi europei, c’è anche l’Italia. Il fondo della top 10, estremo oriente e Spagna. Quifinanza.it

Addio Portogallo: la Spagna diventa la nuova meta dei pensionati italiani. E la Tunisia conquista gli ex statali - Dopo la fine del regime fiscale agevolato di Lisbona, i trasferimenti crollano dell’83%. msn.com

Nuove mete fiscali per la pensione: il sorpasso della Spagna e il boom dell’Est - La fine del regime agevolato portoghese ridisegna le rotte dei pensionati italiani: la Spagna diventa la meta più scelta, mentre Albania e Romania crescono grazie a regimi fiscali leggeri ... msn.com