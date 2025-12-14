Tragica battuta di caccia le risposte dall’autopsia e dalle analisi sul proiettile

Un tragico incidente durante una battuta di caccia ha portato alla morte di Adriano Di Lorenzo, 69 anni, a Quarrata. Recenti analisi autoptiche e sul proiettile hanno fornito dettagli cruciali sull’accaduto, avvenuto nei boschi vicino alla torre di Sant’Alluccio. L’indagine si concentra ora sulle cause e sulle circostanze che hanno portato alla tragica perdita.

Pistoia, 14 dicembre 2025 – È stato eseguito nei giorni scorsi l’esame autoptico sul corpo di Adriano Di Lorenzo, il 69enne di Quarrata, morto durante una battuta di caccia nei boschi vicino alla torre di Sant’Alluccio, sul crinale che segna il confine tra Quarrata, Carmignano e Vinci. L’incidente, lo ricordiamo, è avvenuto sabato 22 novembre: inutili tutti i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’era più niente da fare. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano ed era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso. Sul caso la procura di Prato ha aperto un fascicolo. Lanazione.it Tragica battuta al cinghiale, fucilata uccide cacciatore. Sconcerto in paese per la morte di Irio - L’anziano è rimasto ucciso nei boschi di Montebamboli. msn.com

