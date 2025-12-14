Tragica battuta al cinghiale fucilata uccide cacciatore Sconcerto in paese per la morte di Irio

Un grave incidente di caccia si è verificato a Marittima, nel Grosseto, provocando la morte di Irio Massa. La tragedia, avvenuta durante una battuta al cinghiale, ha suscitato grande sgomento nella comunità locale. È il secondo incidente mortale in meno di un mese nella regione, evidenziando i rischi connessi alle attività venatorie.

Massa Marittima (Grosseto), 14 dicembre 2025 – Un altro incidente mortale di caccia in Maremma, il secondo in neanche un mese. Questa volta a rimanere ucciso da una pallottola di fucile è un anziano di 82 anni, Irio Pii, colpito in pieno petto da una pallottola. Non si è esclude che possa aver prima colpito una pietra e abbia deviato la sua traiettoria attingendo a morte il cacciatore. L' incidente è avvenuto ieri a mezzogiorno, durante una battuta al cinghiale nella zona Poggione, che si trova nei boschi tra Montebamboli e Pian de Mucini, nel territorio di Massa Marittima. Irio Pii faceva parte della squadra di cacciatori al cinghiale 'Marsiliana e Valpiana' e il colpo mortale è partito dal fucile di un compagno di caccia.

Massa Marittima, 82enne muore durante la caccia al cinghiale: ucciso dal colpo di fucile di un compagno - Irio Pii era un pensionato orginario di Montalcino, aveva vissuto a Verona, da una decina di anni si era stabilito a Massa Marittima

Muore durante una battuta di caccia

