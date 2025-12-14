Tragedia in un palazzo a Torino Mirafiori Nord | trovato il corpo di un uomo probabilmente ucciso dal monossido di carbonio
Un uomo di 66 anni è stato trovato morto nel suo appartamento nel quartiere Mirafiori Nord di Torino, probabilmente a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio. L’accaduto si è verificato nella tarda mattinata di domenica 14 dicembre 2025 in via Poma 11, all’interno di un complesso di case popolari.
Un italiano di 66 anni è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi, domenica 14 dicembre 2025, nell'appartamento in cui abitava, al primo piano della scala I del complesso di caseggiati pubblici in via Poma 11 a Torino. Si ipotizza che il decesso sia stato provocato da una fuga di gas.
