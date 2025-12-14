Tragedia in un palazzo a Torino Mirafiori Nord | trovato il corpo di un uomo probabilmente ucciso dal monossido di carbonio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto nel suo appartamento nel quartiere Mirafiori Nord di Torino, probabilmente a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio. L’accaduto si è verificato nella tarda mattinata di domenica 14 dicembre 2025 in via Poma 11, all’interno di un complesso di case popolari.

Un italiano di 66 anni è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi, domenica 14 dicembre 2025, nell'appartamento in cui abitava, al primo piano della scala I del complesso di caseggiati pubblici in via Poma 11 a Torino. Si ipotizza che il decesso sia stato provocato da una fuga di gas. Torinotoday.it

tragedia palazzo torino mirafioriTrovato morto in casa, l’allarme invisibile che uccide: tragedia a Torino in un appartamento di Mirafiori - Un uomo di 65 anni rinvenuto senza vita nella sua abitazione di via Carlo Poma, l’ipotesi più probabile è l’intossicazione da monossido di carbonio ... giornalelavoce.it

Donna di 83 anni cade dal terzo piano di un palazzo a Torino e muore, tragedia in corso Corsica - Una donna di 83 anni è caduta da un balconcino al terzo piano del palazzo in corso Corsica 30. torinotoday.it

tragedia in un palazzo a torino mirafiori nord trovato il corpo di un uomo probabilmente ucciso dal monossido di carbonio

© Torinotoday.it - Tragedia in un palazzo a Torino Mirafiori Nord: trovato il corpo di un uomo, probabilmente ucciso dal monossido di carbonio

Duplice omicidio nella notte a Mirafiori, i rilievi dei carabinieri

Video Duplice omicidio nella notte a Mirafiori, i rilievi dei carabinieri