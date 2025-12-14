Tragedia in Italia morti due paracadutisti l’impatto a 50 metri poi lo schianto Si stavano filmando

Domenica 14 dicembre 2025, nei pressi dell’aviosuperficie di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, si è verificata una tragedia durante un lancio di paracadutisti. Due paracadutisti esperti, un uomo e una donna, hanno perso la vita a causa di un impatto avvenuto a circa 50 metri di altezza, mentre si stavano filmando.

La mattina di domenica 14 dicembre 2025, nei pressi dell’aviosuperficie di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, si è consumata una tragedia che ha coinvolto due paracadutisti molto esperti, un uomo e una donna. Il loro lancio, che avrebbe dovuto essere un’esercitazione come tante, si è trasformato in un dramma improvviso. Secondo le prime informazioni raccolte, i due stavano riprendendo la discesa con una videocamera quando, durante la caduta, si sarebbero avvicinati troppo fino a urtarsi a circa cinquanta metri dal suolo. «Si stavano filmando», è quanto emerge nelle ricostruzioni iniziali. Lo scontro in aria, avvenuto a un’altezza critica, avrebbe compromesso immediatamente la stabilità del volo. Caffeinamagazine.it

