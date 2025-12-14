Tragedia in autostrada | autista trovato morto in un furgone in un cantiere

Una tragedia si è verificata sull'autostrada A7, dove un autista di una ditta di soccorso meccanico è stato trovato senza vita all’interno del suo furgone, fermo in un cantiere tra Bolzaneto e Busalla. La scoperta è avvenuta da parte di un collega, suscitando grande sconcerto tra i presenti e le autorità.

