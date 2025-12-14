Tragedia all' aeroporto di Fano | morti due paracadutisti

Una tragedia si è verificata questa mattina all'aeroporto di Fano, dove due paracadutisti sono deceduti dopo un incidente durante un lancio. L'evento, avvenuto poco dopo le 11.30, ha suscitato grande cordoglio e attenzione, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente.

Questa mattina dopo le 11.30 sono precipitate due persone all'aeroporto di Fano appena partite in volo con il paracadute. Il fatto, scrive LaPresse, dovrebbe essere avvenuto nell'area della scuola di paracadutismo. I due si sarebbero attorcigliati in volo precipitando poi a terra, si apprende.

Morti due paracadutisti: un uomo e una donna si sono schiantati al suolo a Fano - Tragedia a Fano, nei pressi del campo d'aviazione: due paracadutisti esperti, un uomo e una donna, sono morti durante un lancio avvenuto questa ... msn.com

