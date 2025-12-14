Tragedia all’aeroporto di Fano | due paracadutisti precipitano e muoiono durante un lancio

Un tragico incidente si è verificato all’aeroporto di Fano durante un lancio di paracadutismo, causando la morte di due paracadutisti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine. La comunità locale e le autorità sono sconvolte da quanto accaduto in un momento drammatico per il mondo del paracadutismo.

Fano, 14 dicembre 2025 – Una caduta improvvisa, poi il silenzio. È finito in tragedia un lancio di paracadutismo all’ aeroporto di Fano, dove due paracadutisti hanno perso la vita dopo essere precipitati per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato immediatamente, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il 118, con mezzi di soccorso attivati in pochi minuti. I sanitari hanno però potuto soltanto constatare il decesso: non è stato disposto alcun trasporto in ospedale, segno della gravità immediata delle condizioni riscontrate all’arrivo dei soccorsi. I carabinieri sono presenti sul luogo dell’incidente per gli accertamenti di rito. Ilrestodelcarlino.it Tragedia all’aeroporto di Fano: due paracadutisti precipitano e muoiono durante un lancio - Sul posto è intervenuto il 118, con mezzi di soccorso attivati in pochi minuti ... ilrestodelcarlino.it

Fano, giornata da bollino nero in spiaggia. Malori fulminanti, morti due uomini: inutili i soccorsi - Due uomini, entrambi fanesi, sono deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, entrambi a causa di malori improvvisi. corriereadriatico.it

Tragedia sfiorata all'aeroporto di San Paolo, in Brasile: uno dei mezzi per il trasporto dei bagagli, nello scaricare le valigie dei passeggeri, ha preso fuoco e l'incendio si è esteso all'Airbus A320 della compagnia Latam, fermo sulla pista. Panico tra i passeggeri - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia all’aeroporto di Fano: due paracadutisti precipitano e muoiono durante un lancio