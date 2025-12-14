tragedia ad alzano lombardo 19enne muore dopo la caduta dal tetto di un capannone

Una tragedia si è verificata ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, durante la notte. Un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un capannone abbandonato, suscitando sgomento e cordoglio nella comunità locale.

Dramma nella notte ad Alzano Lombardo (Bergamo), dove un giovane di 19 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone abbandonato. Ferito in modo lieve, invece, un altro ragazzo che si trovava insieme alla vittima. Si sa ancora molto poco dell'accaduto. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Stando a quanto riferito sino ad ora, il gravissimo fatto è avvenuto notte tra sabato e domenica, intorno all'una. I due giovani si sono introdotti all'interno dello stabile abbandonato, sito in via Acerbis, dove un tempo si trovava la sede dell'Italcementi. Con loro ci sarebbe stato anche un gruppo di amici. Ilgiornale.it

