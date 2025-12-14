Tragedia a Fano si lanciano con il paracadute ma si scontrano in volo | morti un uomo e una donna

Una tragedia si è verificata a Fano durante un lancio con il paracadute, causando la morte di un uomo e una donna. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 14 dicembre, coinvolgendo quattro paracadutisti nei pressi dell’aeroporto. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti a Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 14 dicembre, durante la discesa con il paracadute di quattro persone nei pressi dell’aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i paracaduti si sarebbero intrecciati, precipitando da circa 50 metri di altezza. Le due vittime sono Violetta Laiketsion, 63 anni e residente a Rimini, ed Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di Fano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che si sono limitati a costatare il decesso. Open.online

