Tragedia a Fano | due paracadutisti precipitano e muoiono durante un lancio

Un incidente mortale si è verificato a Fano durante un lancio di paracadutismo alla scuola vicino all’aeroporto. Due paracadutisti sono precipitati e hanno perso la vita, mentre le cause del tragico evento sono ancora in fase di accertamento. La comunità locale si trova a fare i conti con questa drammatica perdita.

Fano, 14 dicembre 2025 – Una caduta improvvisa, poi il silenzio. È finito in tragedia un lancio di paracadutismo alla scuola vicina all’ aeroporto di Fano, dove due paracadutisti hanno perso la vita dopo essere precipitati per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato immediatamente, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il 118, con mezzi di soccorso attivati in pochi minuti. I sanitari hanno però potuto soltanto constatare il decesso: non è stato disposto alcun trasporto in ospedale, segno della gravità immediata delle condizioni riscontrate all’arrivo dei soccorsi. Ilrestodelcarlino.it Tragedia all’aeroporto di Fano: due paracadutisti precipitano e muoiono durante un lancio - L’allarme è scattato immediatamente, ma per i due non c’è stato nulla da fare. msn.com

