Traffico Roma del 14-12-2025 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 14 dicembre 2025 alle ore 20:30 è soggetto a restrizioni a causa dell'elevato livello di polveri sottili. Sono stati adottati divieti temporanei per i veicoli più inquinanti nella fascia verde estiva, e sono stati attivati nuovi sistemi di rilevamento della velocità sulla tangenziale est, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

Luceverde Roma a causa del superamento dei limiti di polveri sottili nell'aria fino alle 20 stop ai veicoli più inquinanti nella cosiddetta fascia verde estate dal divieto In particolare le autovetture a benzina fino ad Euro 3 diesel fino ad euro 4 e i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 2 saranno accesi Domani lunedì 15 dicembre dopo il periodo di prese cizio collaudo i velox fissi per il rilievo della velocità sulla tangenziale est nel tratto di via del Foro Italico e su Viale Isacco Newton l'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza ed evitare incidenti il limite di velocità nei punti in cui entreranno in funzione i rilevatori è di 70 km orari multe da 42 a €845 con decurtazione di punti e sospensione della patente in caso di infrazione come sempre per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma. Romadailynews.it

