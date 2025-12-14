Traffico Roma del 14-12-2025 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 14 dicembre 2025 alle ore 20:30 è soggetto a restrizioni a causa dell'elevato livello di polveri sottili. Sono stati adottati divieti temporanei per i veicoli più inquinanti nella fascia verde estiva, e sono stati attivati nuovi sistemi di rilevamento della velocità sulla tangenziale est, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

Domani lunedì 15 dicembre dopo il periodo di prese cizio collaudo i velox fissi per il rilievo della velocità sulla tangenziale est nel tratto di via del Foro Italico e su Viale Isacco Newton l'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza ed evitare incidenti il limite di velocità nei punti in cui entreranno in funzione i rilevatori è di 70 km orari multe da 42 a €845 con decurtazione di punti e sospensione della patente in caso di infrazione

