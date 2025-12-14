Traffico Roma del 14-12-2025 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 14 dicembre 2025 alle 19:30 è influenzato dal superamento dei limiti di polveri sottili, con divieti temporanei ai veicoli più inquinanti fino alle 20. Inoltre, entreranno in funzione nuovi velox sulla tangenziale est per migliorare la sicurezza e monitorare la velocità, con sanzioni previste in caso di infrazione.

Luceverde Roma a causa del superamento dei limiti di polveri sottili nell'aria fino alle 20 stop ai veicoli più inquinanti nella cosiddetta fascia verde estate dal divieto In particolare le autovetture a benzina fino ad Euro 3 diesel fino ad euro 4 e i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 2 saranno accesi Domani lunedì 15 dicembre dopo il periodo di prese cizio collaudo i velox fissi per il rilievo della velocità sulla tangenziale est nel tratto di via del Foro Italico e su Viale Isacco Newton l'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza ed evitare incidenti il limite di velocità nei punti in cui entreranno in funzione i rilevatori è di 70 km orari multe da 42 a €845 con decurtazione di punti e sospensione della patente in caso di infrazione come sempre per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma. Romadailynews.it

