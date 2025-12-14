Traffico Roma del 14-12-2025 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 14 dicembre 2025 alle 18:30 è influenzato da restrizioni per la qualità dell'aria e controlli sulla velocità. A causa delle polveri sottili, fino alle 20 sono vietati i veicoli più inquinanti nella fascia verde estiva. Inoltre, sono stati attivati nuovi rilevatori di velocità sulla tangenziale est per migliorare la sicurezza stradale.

a causa del superamento dei limiti di polveri sottili nell'aria fino alle 20 stop ai veicoli più inquinanti nella cosiddetta fascia verde estate dal divieto In particolare le autovetture a benzina fino ad Euro 3 diesel fino ad euro 4 e i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 2 saranno accesi Domani lunedì 15 dicembre dopo il periodo di prese cizio collaudo i velox fissi per il rilievo della velocità sulla tangenziale est nel tratto di via del Foro Italico e su Viale Isacco Newton l'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza ed evitare incidenti il limite di velocità nei punti in cui entreranno in funzione i rilevatori è di 70 km orari multe da 42 a €845 con decurtazione di punti e sospensione della patente in caso di infrazione

BLOCCO DEL TRAFFICO A ROMA: Domenica 14 Dicembre Allerta Smog! A causa del prolungato superamento dei limiti di PM10, il Sindaco ha firmato un'ordinanza per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti nella ZTL Fascia Verde per tutta la gi - facebook.com facebook

