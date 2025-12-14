Traffico Roma del 14-12-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 14 dicembre 2025 presenta restrizioni nella fascia verde fino alle 20, a causa dell'inquinamento. Sono in vigore divieti per veicoli più inquinanti e potenziamenti dei mezzi pubblici, con navette gratuite e linee elettriche attive per agevolare gli spostamenti nel centro cittadino durante il periodo natalizio.

Luceverde Roma trovati riprendere alle 17 per protrarsi fino alle 20 lo stop per i veicoli più inquinanti che oggi non possono circolare nella cosiddetta fascia verde causa del superamento dei limiti di polveri sottili nell'aria interessati dal divieto le autovetture a benzina fino ad Euro 3 diesel fino all'Euro 4 e di ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 2 per tutto il periodo natalizio per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici ed agevolare la circolazione in centro sono potenziate le corse della metropolitana e delle principali linee bus sono fuori in strada le navette gratuite free uno è freddo che collegano le stazioni Termini Ostiense al centro tutti i giorni con orario 9:21 fino alle 22 Attiva anche linea bus elettrica 100 tra via di Porta Pinciana e Piazza Cavour come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. Romadailynews.it

