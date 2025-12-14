Traffico Roma del 14-12-2025 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 14 dicembre 2025 presenta restrizioni per i veicoli più inquinanti a causa del superamento delle polveri sottili. Dalle 14:30 alle 20:00, sono in vigore divieti per autovetture e ciclomotori alimentati a benzina e gasolio, con misure volte a favorire l'uso dei mezzi pubblici e agevolare la circolazione nel centro storico durante il periodo natalizio.

Luceverde Roma trovati riprendere alle 17 per protrarsi fino alle 20 lo stop per i veicoli più inquinanti che oggi non possono circolare nella cosiddetta fascia verde causa del superamento dei limiti di polveri sottili nell'aria interessati dal divieto le autovetture a benzina fino ad Euro 3 diesel fino all'Euro 4 e di ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 2 per tutto il periodo natalizio per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici ed agevolare la circolazione in centro sono potenziate le corse della metropolitana e delle principali linee bus sono fuori in strada le navette gratuite free uno è freddo che collegano le stazioni Termini Ostiense al centro tutti i giorni con orario 9:21 fino alle 22 Attiva anche linea bus elettrica 100 tra via di Porta Pinciana e Piazza Cavour come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. Romadailynews.it Traffico Roma del 14-12-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma trovati a causa del superamento dei limiti di polveri sottili nell'aria oggi stop ai veicoli più inquinanti nella cosiddetta fascia ... romadailynews.it

Roma, il 14 dicembre stop al traffico nella Ztl Fascia Verde per smog - Domenica 14 dicembre 2025 scattano le limitazioni alla circolazione nella Ztl Fascia Verde di Roma per alcune categorie di veicoli più inquinanti, in seguito al superamento prolungato dei limiti di PM ... ecodallecitta.it

BLOCCO DEL TRAFFICO A ROMA: Domenica 14 Dicembre Allerta Smog! A causa del prolungato superamento dei limiti di PM10, il Sindaco ha firmato un'ordinanza per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti nella ZTL Fascia Verde per tutta la gi - facebook.com facebook

#Roma, il 14 dicembre stop al traffico nella #ZtlFasciaVerde per #smog x.com

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-12-2025 ore 14:30

Uomo percorre la corsia d’emergenza in monopattino elettrico

Video Uomo percorre la corsia d’emergenza in monopattino elettrico Video Uomo percorre la corsia d’emergenza in monopattino elettrico