Traffico Roma del 14-12-2025 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 14 dicembre 2025 è soggetto a restrizioni a causa delle alte concentrazioni di polveri sottili. Sono stati adottati divieti temporanei per i veicoli più inquinanti nella fascia verde, con il potenziamento dei mezzi pubblici e navette gratuite per facilitare gli spostamenti.

Luceverde Roma trovati a causa del superamento dei limiti di polveri sottili nell'aria oggi stop ai veicoli più inquinanti nella cosiddetta fascia verde interessate dal divieto In particolare le autovetture a benzina fino ad Euro 3 diesel fino ad euro 4 oltre ai ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 2 lo stop terminato alle 10:30 riprenderà dalle 17 alle 20 per tutto il periodo natalizio potenziate le corse della metropolitana e delle principali linee di bus anche quest'anno poi per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro sono dalle navette gratuite free uno è freddo che collegano le stazione Termini Ostiense al centro sono attive tutti i giorni con l'orario 921 come sempre per tutti i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma.

