Traffico Roma del 14-12-2025 ore 08 | 30

Il traffico a Roma il 14 dicembre 2025 presenta limitazioni e deviazioni a causa di polveri sottili oltre i limiti e della gara podistica di 10 km. Il blocco del traffico riguarda veicoli più inquinanti, con conseguenti modifiche alla viabilità e ai trasporti pubblici in diverse zone della città.

Luceverde Roma Bentrovati polveri sottili oltre i limiti consentiti previsto per tanto per oggi domenica 14 dicembre il blocco del traffico nella cosiddetta fascia verde per le auto i veicoli più inquinanti fino alle 10:30 e dalle 17 alle 20 lo stop in particolare riguarda le autovetture a benzina fino a Euro 3 e i diesel fino a Euro 4 Questa è la ventiquattresima edizione della gara podistica Roma corsa competitiva di 10 km con partenza e arrivo in piazzale dell'Industria interessate tra le altre Piazza Kennedy via dell'Arte viale dell'Artigianato via delle Tre Fontane viale Egeo Viale America è un tratto della Cristoforo Colombo chiusure al passaggio dei partecipanti e deviazioni per oltre 20 linee di trasporto pubblico come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

