Traffico Lazio del 14-12-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 14 dicembre 2025 presenta flussi elevati, con lavori in corso e deviazioni su diverse arterie. Sono previsti rallentamenti e code, soprattutto nelle aree commerciali e lungo alcune strade provinciali, a causa di interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale.

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-12-2025 ore 17:30 Luceverde Lazio trovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve medio raggio tipici di questo periodo autunnale con maggiori flussi di traffico previsti e ridosso delle principali aree commerciali prorogati al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo le dovute attenzioni proseguiranno invece sino al 19 dicembre i lavori sulla Salaria in provincia di Rieti con transito a senso unico alternato tra Santa Rufina Cittaducale nella fascia oraria 817 frequente la formazione di rallentamenti e code inizieranno domani lavori di rifacimento del manto stradale sul tratto della Pontina Terracina i lavori che verranno svolti dal lunedì al venerdì non porteranno riduzioni della sede stradale possibili temporanea chiusura vincoli con deviazione del traffico su percorsi alternativi in tratti saltuari e secondo l'avanzamento dei lavori tra il km 52 ed il km 109 da Francesca L'aria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. Romadailynews.it Traffico Lazio del 14-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve medio raggio tipici di questo periodo autunnale con maggiori flussi di traffico ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 08:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento ... romadailynews.it

Domenica ecologica oggi a Roma: tutte le info sul blocco del traffico . Chi può circolare? #roma #domenicaecologica #ComunediRoma #LazionewsEu #LazioNews - facebook.com facebook